РУС. | УКР.

пятница, 12 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

12 апреля

12:35
Металлургический "гигант" создает монополию на украинском рынке - СМИ
12:22
У главаря ДНР заявили о взятии в плен украинского военного: названа фамилия
12:04
Пробирает до глубины души: "Антитела" впечатлили сеть эмоциональным клипом
12:01
Появились новые фото и подробности масштабного ДТП у Мариинского парка в Киеве
11:58
Эксперт назвал причину поездок Медведчука в Кремль
11:52
Жара и дожди в мае: названы особенности погоды в Украине в последний месяц весны
11:50
Ломаченко - Кролла: онлайн видеотрансляция боя
11:50
Галасюк рассказал о рецепте резкого повышения темпов развития экономики Украины
11:40
Под Ровно бронетехника ВСУ раздавила машину: опубликованы фото
11:40
Нардеп попал в скандал из-за выборов
11:38
​В Украину сократился поток иностранных туристов: опубликованы цифры
11:21
Возможен новый Майдан: назван самый опасный сценарий переговоров Зеленского с Путиным
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Жара и дожди в мае: названы особенности погоды в Украине в последний месяц весны

пятница, 12 апреля 2019, 11:52

Резкого взлета температуры в мае в Украине следует ожидать после 9 числа, тогда столбики термометров поднимутся до 28-30 градусов.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил народный синоптик Леонид Горбань.

По его словам, начало мая будет умеренным.

"Май будет с высокими температурами и практически без дождей. Дожди просчитываются на 2, 8-9 мая, а потом аж на конец месяца", - рассказал синоптик.

По его словам, в середине месяца во Львовской и Волынской областях начнутся обильные дожди, которые придут с запада. В то же время на востоке и юге Украины будет сухо.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Три волны холода и майская жара: синоптик рассказал о погоде до конца весны

Фотовзгляд

Все галереи
Как Нацдружины кошмарили силовиков и АП в Киеве: яркий фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Три волны холода и майская жара: синоптик рассказал о погоде до конца весны

Крымский мост как ракета из навоза, которая никогда не полетит - российский ученый

Теплый весенний экватор: синоптики дали прогноз на неделю

Толерантность на публику: что прячется за истинным лицом человека

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: