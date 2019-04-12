Жара и дожди в мае: названы особенности погоды в Украине в последний месяц весны

Резкого взлета температуры в мае в Украине следует ожидать после 9 числа, тогда столбики термометров поднимутся до 28-30 градусов.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил народный синоптик Леонид Горбань.

По его словам, начало мая будет умеренным.

"Май будет с высокими температурами и практически без дождей. Дожди просчитываются на 2, 8-9 мая, а потом аж на конец месяца", - рассказал синоптик.

По его словам, в середине месяца во Львовской и Волынской областях начнутся обильные дожди, которые придут с запада. В то же время на востоке и юге Украины будет сухо.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Три волны холода и майская жара: синоптик рассказал о погоде до конца весны