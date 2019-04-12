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Мокрый снег и дожди: украинцев предупредили о капризной погоде

пятница, 12 апреля 2019, 06:28

Погода в Украине, в пятницу, 12 апреля, вновь покажет украинцам свои капризы.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Так, в последний рабочий день недели, в большинстве областей страны снова дождь, а в Карпатах, по информации синоптиков, даже ожидается мокрый снег.

Облачно но без дождей только в Киевской, Житомирской, Ривненской, Волынской, Львовской и Закарпатской областях. Во всех других областях ожидаются умеренные или сильные дожди, местами с грозами.

В южной части страны ночью и утром местами туман.

На западе и севере страны дневная температура достигнет +8 +11 градусов. Теплее будет юге и востоке, то воздух днем прогреется до +14 +19 градусов.

В Киеве 12 апреля ночью и утром дождь, а днем погода немного улучшится. Температура достигнет +9 +11 градусов.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на Пасху.

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