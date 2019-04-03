Офицер ВСУ показал видео мощного удара по позициям боевиков

Украинские силовики нанесли сокрушительный удар по позициям боевиков на востоке Украины.

Соответствующее видео в YouTube опубликовал Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Ни один обстрел со стороны противника, ни одна потеря наших воинов не останется без наказания. В результате адекватного ответа на провокационные обстрелы оккупантов уничтожены их позиции. Точная цифра безвозвратных и санитарных потерь российско - оккупационных войск уточняются. Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины!" - подписал он кадры уничтожения боевиков.

Напомним, что в сети опубликовали видео удара украинских военнослужащих по позициям боевиков на Донбассе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Объединенных силах опознали и опубликовали данные и фото ликвидированных за март боевиков оккупационных войск на Донбассе.