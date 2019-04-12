У главаря ДНР заявили о взятии в плен украинского военного: названа фамилия

В так называемой "Народной милиции ДНР" сообщили о взятии в плен украинского военнослужащего на мариупольском направлении в районе Широкино.

Как сообщают оккупационные СМИ, защитника Украины взяли в плен 11 апреля.

Отмечается, что украинский военнослужащий получил ранения во время столкновения с боевиками. Оккупанты заверяют, что ему оказана первичная медицинская помощь.

По данным сепаратистов, задержанный Тофан И.И. является старшим солдатом.

Напомним, что в сети опубликовали видеозапись удара украинских военных по позициям российских оккупантов на Донбассе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети вспомнили захват российскими боевиками города Славянска на Донбассе и опубликовали видео.