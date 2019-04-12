Украину в мае ждут серьезные последствия из-за жары: прогноз синоптика

На юге и в центре Украины ожидаются порывы сухого ветра – суховея, вследствие чего может возникнуть снижение сборов урожая зерна на 30-35 процентов.

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань для "Апострофа".

Он предупредил, что наибольшая опасность для урожая ожидается в Херсонской, Николаевской, Полтавской и Черкасской области.

"Суховей захватит юг Украины, Полтавскую, Черкасскую области, которые дают нормальный хлеб", - сообщил народный синоптик.

Как сообщал "Апостроф", также синоптик уведомил о погоде на Пасху. По его прогнозу, традиционно после праздника ожидается три волны похолодания – на 9-й, 17-й и 33-й день после праздника.

Ранее стало известно, что лето в Украине будет поздним и коротким. По словам синоптика, в частности, в начале июня температура в западных областях Украины будет составлять 15-17 градусов, а в центральных областях и на востоке - около 17-19 градусов.