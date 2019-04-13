​ДТП с Зайцевой в Харькове: юрист выдвинул серьезные претензии к МВД

Подразделение МВД, которое выдавало водительское удостоверение виновнице трагической ДТП в Харькове Елене Зайцевой, нужно лишить лицензии.

Такое мнение озвучил автоюрист Денис Конюшко, передает "Обозреватель".

Он добавил, что автошкола, которую лишили лицензии из-за Зайцевой, только готовит будущих водителей, а проверяют знания в сервисном центре, поэтому все вопросы к МВД.

"Автошкола автошколой, но где Зайцева сдавала экзамен после обучения? В МВД, где проверяют факт наличия знаний всех курсантов. Если человеку выдают водительские права, то очевидно, что подготовка в автошколе проводилась должным образом. Здесь ставится большой знак вопроса – почему Зайцевой выдали права, если школа так плохо учила ее? Поэтому если автошколу лишают лицензии, то закрывайте соответственно и подразделение МВД, выдавшее этой девушке удостоверение", – сказал юрист.

Чтобы побороть явление покупки удостоверений, есть один действенный способ, сказал автоюрист. По его словам, обязанность для инструкторов по вождению и преподавателей в автошколах вносить в специальный электронный журнал информацию о курсанте и данные о проведении всех занятий поможет решить этот вопрос.

"Электронный журнал будет действовать между работниками автошкол и МВД. Преподаватели также будут вносить туда данные о посещении учеником занятий", – добавил он.

Как сообщал "Апостроф", 26 февраля суд в Харькове вынес вердикты по делу о смертельном ДТП в Харькове осенью 2017 года. Суд приговорил фигуранта дела Геннадия Дронова к 10 годам тюрьмы, аналогичный вердикт был вынесен в адрес Елены Зайцевой. Уже 1 апреля в суд поступили апелляционные жалобы от обоих обвиняемых.