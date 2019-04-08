Под носом у боевиков ЛНР прогремел мощный взрыв: подробности

В воскресенье, 7 апреля, в оккупированном городе Первомайск Луганской области произошел взрыв.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

Отмечают, что инцидент случился около 31 училища. Там взорвался грузовой автомобиль "Урал" с боекомплектом 6 полка "Народной милиции ЛНР".

"Жертв нет, но фейерверк был хорошенький. Все-таки предвыходной боярышник дал о себе знать, водитель "Урала" вскоре получит награду за "Содействие ВС Украины"", - написал Штефан.

Также об этом написал и на своей странице в Twitter военній и политик Игорь Стрелков.

Как сообщал "Апостроф", 18 февраля в Донецке прозвучали взрывы: местные жители слышали один в центре города, второй – на северной окраине.

Позже стало известно о реакции Кремля на серию взрывов в Донецке.