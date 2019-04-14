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Ученые предупредили о сильном изменении погоды

воскресенье, 14 апреля 2019, 06:28

На северо-западе Канады зафиксировано самое сильное за более чем 10 тысяч лет потепление.

Об этом говорится в заявление ученых Торонтского университета, передает EurekAlert!.

Ими было проведено радиоуглеродное датирование и анализ изотопного состава воды образцов вечной мерзлоты (криолитозоны) на центральном торфянике Юкона. Данная процедура позволила узнать, какими были средние температуры за последние 13 600 лет.

Слои вечной мерзлоты это "запись" летних осадков, которые уходят под землю и замерзают на глубине 58 сантиметров. В результате каждый сантиметр мерзлоты содержит "запас" осадков за 20-30 лет. Состав изотопов в образцах вечной мерзлоты зависит от осадков и температуры воздуха.

Согласно данным исследования, теперешние средние температуры превышают прошлые показатели почти на 2 градуса Цельсия. Это значит, что изменение климата в регионе происходит с исключительной скоростью.

По мнению ученых, что потепление может дестабилизировать вечную мерзлоту, что приведет к еще большим выбросам двуокиси углерода.

Как сообщал "Апостроф", специалисты NASA ответили на вопрос о том, почему от Антарктиды отделяется огромный кусок льда, который по размерам равен двум Нью-Йоркам.

Отметим, что, согласно прогнозам, лето в Украине будет поздним и коротким. В начале июня температурабудет составлять 15-19 градусов. С середины июня ожидается похолодание. Также по всей стране ожидаются сильные кратковременные ливни, шквальные ветра и град.

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