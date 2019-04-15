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Нотр-Дам-де-Пари не спасти: МВД Франции сделало шокирующее заявление

понедельник, 15 апреля 2019, 23:46
Фото:

Охваченный пожаром Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари) возможно, не удастся спасти.

Об этом заявил официальный представитель министерства внутренних дел Франции, передает Meduza.

Как сообщили в городском пожарном департаменте, следующие полтора часа при тушении будут определяющими.

Отметим, что тушением пожара сейчас занимаются 400 человек.

Для борьбы с огнем используются "все возможности", кроме вертолетов.

Кроме того, как пояснили в пожарном департаменте, сброс воды с них может привести к обрушению здания.

Как ранее сообщал "Апостроф", в понедельник, 15 апреля, в столице Франции, загорелся собор Парижской Богоматери.

Собор Парижской Богоматери - одна из известнейших символов Парижа и мировая достопримечательность. Здание является важнейшим памятником средневековой готической архитектуры. Возводился в период 1163—1345 годов.

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