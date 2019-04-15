Опубликованы новые фото моста в "проклятый" Крым

В сети опубликовали новые фото пустого Крымского моста.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.

"Даже не знаю,откуда у меня привычка постоянно врать,что мост по прямому назначению используют разве что БТРчики Шойгу... Фуры с товарами,автобусы туристов,авто отдыхающих...шо? полно ж?", - написала она.

"Свежепереполненный мост фурами,автомобилями туристов...", - отметила блогер.

Пользователи сети также прокомментировали ситуацию с Керченским мостом.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали новые фото моста в оккупированный Крым, которые подтверждают информацию о том, что постройка оккупантов всерьез угрожает судоходству в Керченском проливе.

Также журналисты из оккупированного Крыма разместили в интернете уникальные кадры прохода на катере под Керченским мостом.