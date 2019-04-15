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Синоптики предупредили Украину о новых заморозках и дождях со снегом: карта

понедельник, 15 апреля 2019, 18:30

Во вторник, 16 апреля, в Украину вновь придут заморозки, а также дожди с мокрым снегом.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Так, 16 апреля дожди ожидаются по всей Украине. При этом на всей западной Украине, кроме Закарпатской области, ожидается также мокрый снег.

Ночью 16 апреля в западных областях сильные заморозки в воздухе 0-5° (II уровень опасности, оранжевый). Дневная температура будет колебаться в районе 5-9 градусов тепла.

В других областях Украины ночью от 2 до 8 тепла. Днем в северных, центральных и южных областях от 9 до 12 тепла.

Теплее всего будет на востоке, где, несмотря на дождь, днем температура поднимется до 13-15 градусов.

В Киеве во вторник также ожидается дождливая погода. Температура ночью опустится до 3-5 градусов. Днем воздух прогреется до 9-11 градусов. Судя по прогнозу синоптиков, дождь будет лить всю ночь и весь день.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, когда в Украине установится по-настоящему теплая погода.

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