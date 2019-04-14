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Когда в Украину придет настоящее тепло: названа точная дата

воскресенье, 14 апреля 2019, 10:59

Стало известно, когда в Украине установится по-настоящему теплая погода.

Об этом сообщает "Народная правда", ссылаясь на слова синоптика Украинского гидрометцентра Любви Радкевич.

По ее информации, в день второго тура выборов президента Украины, 21 апреля, погода будет хорошей.

"Что касается следующих выходных, 21 апреля (на этот день приходятся Вербное воскресенье у христиан восточного обряда и второй тур выборов президента Украины - ред.), то там будет хорошая погода, солнечная и не слишком жаркая", - отметила синоптик.

Как сообщал "Апостроф", 14-16 апреля в Украину придет Черноморский циклон, который принесет с собой сильные дожди.

Также, напомним, на северо-западе Канады зафиксировано самое сильное за более чем 10 тысяч лет потепление.

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