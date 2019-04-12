Возможны даже заморозки: синоптики рассказали о погоде на выходные

Для абрикос, которые уже зацвели, это не очень хорошая погода

Весеннее тепло и ясные солнечные дни, которые в начале апреля порадовали украинцев, сменились затяжными осадками, пасмурной погодой, порывами ветра и прохладной температурой. Как долго это будет продолжаться, и стоит ли на выходных ждать потепления, узнавал "Апостроф".

Согласно данным "Укргидрометцентра" в субботу, 13 апреля, дожди продолжат заливать территорию Украины. Самые обильные осадки ожидаются на востоке страны, как днем, так и ночью. В южных и центральных регионах Украины синоптики также прогнозируют дожди, но не слишком сильные. А вот на западе и севере Украины ожидается сухая погода, но небо затянет тучами и ожидать прояснений не стоит.

Теплее всего в этот день будет на востоке и юге Украины. Днем столбики термометров покажут здесь от 15 до 17 тепла, а ночью температура упадет до 6-8 градусов с отметкой "плюс".

Немного прохладнее будет в центре, на западе и севере Украины. От 9 до 12 тепла в этих регионах будет днем и от 3 до 7 градусов с отметкой "плюс" после захода солнца.

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В воскресенье, 14 апреля, география осадков не изменится: мокрый восток, юг, центр и пасмурный, но сухой север и запад Украины. Правда, жителям востока немного повезет: здесь синоптики ожидают кратковременные дожди, а вот на юге, напротив, обильные и затяжные осадки.

Немного упадет и температура воздуха. На юге, востоке и Закарпатье стоит ожидать от 12 до 15 градусов тепла днем и от 6 до 8 - в ночное время суток. В центре и на севере прохладнее: от +10 до +13 днем и 4-6 тепла столбики термометров покажут в ночное время суток. А вот на территории Западной Украины в дневное время суток синоптики прогнозируют от 9 до 11 градусов тепла, а ночью от 3 до 5 с отметкой "плюс".

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Начало новой недели не принесет Украине долгожданного тепла. Напротив, температура воздуха упадет на несколько градусов. Прохладнее всего будет на Западе: +7-10 днем и +2-4 после захода солнца. На севере и в центре максимум, который покажут столбики термометров: +11 градусов в дневное время суток и 3-5 - в ночное. Теплее всего в этот день будет на востоке и юге страны: от 10 до 13 тепла днем и около 6 тепла ночью.

Что же касается осадков, то восток, центр и юг по-прежнему будут находиться в зоне проливных дождей как днем, так и ночью.

Как рассказал "Апострофу" заместитель директора "Укргидрометцентра" Анатолий Прокопенко, подобная метеорологическая картина будет сохраняться еще достаточно длительное время.

"Существенного тепла в ближайшие неделю-полторы пока не просматривается. Начиная с 17-18 апреля, появится больше солнца, но температура воздуха не будет существенно повышаться. Ночи будут прохладными, а местами возможны даже заморозки. Но дневная температура поднимется до 10-15 градусов тепла и выше. А до этого времени прохладно будет на большей части территории Украины кроме юго-востока. Здесь в ближайшие дни тепло сохранится", - отметил Прокопенко.

Впрочем, по словам синоптика, второй месяц весны нельзя назвать аномальным.

"Это нормальная картина для весны и ничего необычного тут нет. Единственная проблема – зацвели рано абрикосы, а для них это не очень хорошая погода, потому что запыление из-за влажности и похолодания затруднено. Для других культур, которые пока еще не цветут, отрицательных значений такая погода пока не будет иметь", - резюмировал Анатолий Прокопенко.