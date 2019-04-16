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Когда ждать нового потепления в Украине: свежий прогноз

вторник, 16 апреля 2019, 14:01
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17 апреля на больше части территории Украины сохранится дождливая и прохладная погода, потепления следует ожидать не раньше, чем с 18 числа.

Об этом 16 апреля сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

"17 апреля в Украине погода будет так себе. Будут идти дожди, ветер и еще будет холодно,+7 - +12 градусов максимально. Потепление и прекращение осадков ожидается с 18 апреля.

В Киеве завтра дождь, ветер, +10 градусов. Но уже в четверг рассветет. Не унывайте, еще немного - и солнышко придет", - написала она.

Напомним, что 16 апреля в Украину вновь пришли заморозки, а также дожди с мокрым снегом.

Как сообщал "Апостроф", синоптики рассказали, какой будет погода на Пасху, 28 апреля.

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