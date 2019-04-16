Россияне отличились рекордным уровнем любви к Сталину: данные свежего соцопроса

В России провели социологический опрос, который показал, что большинство граждан страны положительно оценивают историческую роль Иосифа Сталина.

Данные опроса, проведенного в марте исследователями "Левада-центра", опубликовало агентство РБК.

Так, деятельность Сталина в России поддерживают около 70% жителей. Еще почти половина опрошенных готова оправдать сталинские репрессии. О негативном отношении к его деятельности заявили только 19% респондентов.

В исследовании говорится, что такой уровень одобрения руководителя СССР побил все рекорды за все время проведения соответствующих опросов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 5 марта, в Москве задержали двух активистов, которые бросили цветы в памятник Иосифу Сталину, в тот момент когда сотни людей кланялись ему.