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Украинские военные вступили с смертельный бой с диверсантами ДНР: фото трофеев

вторник, 16 апреля 2019, 12:06
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15 апреля на Мариупольском направлении украинские военнослужащие отбили нападение диверсионно-разведывательной группы боевиков.

Об этом говорится в сообщении операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что противник начал массированный обстрел позиций украинских военных около 20:00.

"Под прикрытием огня начала выдвижения вражеская диверсионно-разведывательная группа, которая имела целью уничтожить наблюдательные посты и в дальнейшем выйти в тыл наших подразделений. Усиленная бдительность личного состава и надлежащая организация боевой службы помешала врагу в осуществлении его намерений", - сообщили в ООС.

Продвижение врага было приостановлено огнем из стрелкового оружия.

"Враг начал уход, потеряв двух боевиков убитыми и двух ранеными. Подразделение, выполняющее задания на наблюдательных постах, захватило оружие неудачников-диверсантов и карту с отмеченным в глубине нашей обороны объектами, на которых были спланированы диверсии", - добавили в ООС.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России собираются разрешить жителям оккупированных территорий Донбасса получать гражданство РФ в упрощенном порядке.

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