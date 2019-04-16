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Россия готовит боевикам ДНР-ЛНР щедрый подарок после выборов в Украине

вторник, 16 апреля 2019, 10:01

В России собираются разрешить жителям оккупированных территорий Донбасса получать гражданство РФ в упрощенном порядке.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в госструктурах.

Как отмечается, "вопрос уже полностью проработан" и для его окончательного решения нужен лишь соответствующий указ президента России. Он может появиться сразу после президентских выборов в Украине.

"А какие еще варианты? Люди никуда выезжать не могут, в урегулировании тупик",— отметил один из собеседников журналистов.

Руководитель думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников подтвердил, что "такой указ может быть подписан сразу после выборов". В то же время, он отметил, что решение будет связано с "политической целесообразностью".

"Если только не возникнет какая-то политическая целесообразность посмотреть, как новый украинский президент, если он там появится, что-либо сделает или не сделает в плане урегулирования ситуации на востоке Украины… Я думаю, что украинские выборы пока удерживают от этого шага", – заявил Калашников.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на Донбассе заговорили о том, что если боевикам начнут вручат паспорта РФ, они бросятся в массовое бегство.

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