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В Украине создали новую боевую машину для командиров ВСУ: фото и видео

вторник, 16 апреля 2019, 14:59
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Киевский бронетанковый завод на базе БТР-3 разработал новую командно-штабную машину для Вооруженных сил Украины БТР-3КШ.

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Отличительной чертой нового БТР-3КШ стала современная автоматизированная система управления боем, которая объединяет по защищенному каналу связи всю ранее переданную информацию о местонахождении вражеских подразделений.

Такая система позволяет существенно улучшить эффективность выполнения боевого задания и полностью соответствует современной концепции ведения боя, отмечают в госконцерне.

Кроме всего прочего, у БТР-3КШ есть свои собственные беспилотные комплексы, которые позволяют самостоятельно получать уточненную информацию.

Также новинка оснащена боевым модулем "ІВА-М", который вооружен 12,7-мм пулеметом, дневным и тепловизионным прицелом с дальномером и системой постановки дымовой завесы.

Максимальная скорость хода – 100 км/час с возможностью форсирования водных преград.

Одновременно в БТР-3КШ могут находиться 9 членов экипажа.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в порт Одессы прибыли 35 боевых машин Hummer, которые США направили по контрактам, заключенным на основе средств, выделенных Украине в рамках военной помощи.

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