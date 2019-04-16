Все не так страшно: Ирена Карпа о ситуации вокруг Нотр-Дама через сутки после трагедии

Пожар в Нотр-Дам-де-Пари, через сутки после трагедии, выглядит уже не так критично, как считалось ранее.

Об этом "Апострофу" рассказала украинская писательница, проживающая в Париже Ирена Карпа.

"Сегодня утром подходила так близко, как только можно к Собору: все не так страшно. Вчера, пока вместе с тысячами людей смотрели пожар с нереальным дымом и драматическим падением стеллы, выглядело все полным апокалипсисом. Люди поют и плачут, огонь не останавливается 12 часов. По состоянию на сейчас понятно, что пожарные спасли фасад, знаменитые башни, бесценный орган и даже витражи", - утверждает Карпа.

Она замечает, что причина пожара до сих пор неизвестна, а тем временем французская пресса пестрит страшными фотографиями, бросаясь от обвинений в неудачном отношение к культурному наследию, до оптимистических прогнозов относительно реставрации.

Вместе с тем, как отмечает Карпа, общее горе вокруг пожар в Нотр-Даме выявило цивилизованность Европы.

"Наше общее горе - признак цивилизованности. Еще в середине 19-го века Нотр-Дам был в запущенном состоянии, и только после публикации романа Виктора Гюго его начали спасать, архитектор Виоле ле Дюк создал все эти чудеса с горгонами и тем самым шпилем, который вчера так драматично падал на глазах у напуганной публики", - рассказала она.

Подробности о ситуации вокруг собора читайте в онлайне "Апострофа".