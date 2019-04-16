Появились фото последствий пожара внутри Нотр-Дам-де-Пари

В сети показали снимки последствий масштабного пожара внутри Нотр-Дам-де-Пари в Париже.

Соответствующие фото появились в соцсетях.

Пожар начался около 20:00 на чердаке Нотр-дам-де-пари, затем пламя перебросилось дальше. По данным полиции, погибших и пострадавших при пожаре нет.

На месте продолжают работать спасатели, которые следят за возможными очагами возгорания и охлаждают горячие конструкции. Известно, что в результате тушения пожара пострадал один пожарный. Другие французские СМИ сообщают, что реликвии удалось спасти, а само здание не обрушилось. В стране начали сбор денег на восстановление собора.

Напомним, соцсети в шоке обсуждают разрушительный пожар в соборе Парижской Богоматери.

Подробнее о пожаре, читайте в материале "Апострофа": В Париже потушили Нотр-Дам-де-Пари: онлайн-трансляция, все подробности, фото и видео.