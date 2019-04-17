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"Национальный Корпус" провел акцию протеста возле имений Порошенко и Гладковского в Испании

среда, 17 апреля 2019, 13:44
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Представители "Национального Корпуса" обнародовали видеоролик, в котором показали находящиеся рядом зарубежные поместья президента Украины Петра Порошенко и одного из организаторов коррупционной схемы в "Укроборонпроме" Олега Гладковского.

Об этом сообщается на канале политической партии "Национальный Корпус" в Youtube.

Активисты рассказали, что оба дома – Петра Порошенко и Олега Гладковского – находятся на юге Испании, в небольшом городке Аталая-Исдабе. Усадьбы расположены в элитном районе, где стоимость недвижимости считается одной из самых дорогих не только в Испании, но и на территории всей Европы.

У зарубежного дома президента, общая площадь которого составляет почти 1254 квадратных метра, активисты провели акцию протеста. В частности, на заборе усадьбы они разместили плакаты с надписями "Грабят" и "Будь ответственным. Держи слово" (Be responsible. Keep your word). Также представители "Национального Корпуса" нарисовали на асфальте напротив имения изображение свиньи.

А вот приблизиться к семейной усадьбе Гладковского активистам не удалось, так как она находится на постоянно охраняемой территории. Попытка передать Олегу Гладковскому игрушечного поросенка через охранника также оказалась безуспешной. После недолгой словесной перепалки со стражами элитной недвижимости представителей "Национального Корпуса" вынудили уйти.

Комментируя опубликованный видеоролик, в "Национальном Корпусе" отметили, что провели эту акцию протеста, чтобы показать обычным людям, как роскошествуют украинские чиновники и президент Петр Порошенко, в то время как на Востоке страны идет война.

"Пусть все украинцы увидят, на что тратятся украденные у оборонки деньги: на развитие заморских владений. Порошенко построил двухэтажную виллу на 1254 квадратных метров с бассейном, а вокруг нее – еще 26 соток земли", – заявили представители политической партии.

После обнародования видеозаписи в "Национальном Корпусе" пообещали, что это не последняя подобная акция протеста и фигурантам коррупционного скандала в "Укроборонпроме" не удастся скрыться от справедливого наказания ни в Украине, ни за рубежом.

Об имении Петра Порошенко в Испании, возле которого накануне активисты "Национального Корпуса" провели свою акцию, ранее сообщали и журналисты программы "Гроші". По их информации, этот элитный объект недвижимости президент долго пытался скрыть и не вносил его в свою декларацию.

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