Появилось видео смертельного воздушного удара по боевикам на Донбассе

Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" опубликовал новое видео воздушного удара по позициям подконтрольных России боевиков на Донбассе.

"Даже птицы, возвращающиеся из теплых краев, на стороне добра и воинов ОС", - написал военный под видео.

По его словам, атака на позиции боевиков была проведена в ответ на развернутую противником атаку боевых дронов. Штефан сообщил, что в результате "адекватного ответа" были ликвидированы двое боевиков, а еще "один зализывает ранение".

На видео видно, как боевики, заметив приближение дрона, пытаются сбежать по траншеям, однако их настигает кара с небес.

Как сообщал "Апостроф", на Донбассе, в районе Светлодарской дуги, украинские военнослужащие уничтожили блиндаж боевиков.

Ранее офицер ВСУ показал крупным планом видео удара по боевикам под Авдеевкой.

Также были представлены новые данные о ликвидированных на Донбассе боевиков НЗФ во время мощного удара украинских военнослужащих.