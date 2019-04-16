РУС. | УКР.

вторник, 16 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

16 апреля

06:57
Украинские бойцы сняли на фото и видео уничтожение российской военной техники на Светлодарской дуге
06:30
Гороскоп на 16 апреля: Весов будут терзать чувства, а Скорпионов найдут старые знакомые
06:27
Что готовит Россия под выборы в Украине: на Западе дали ответ
05:00
Умерла последняя самка-черепаха исчезающего вида: фото
04:25
Мать облила бензином и подожгла дом со своими детьми: подробности трагедии
03:30
Нейросеть создала новый вид спорта: забавное видео
02:28
НАТО, бойся: сеть насмешило видео с "киборгом" из армии Путина
02:28
В Париже горит Нотр-Дам-де-Пари: онлайн-трансляция, все подробности, фото и видео
01:19
Сеть разозлило жестокое убийство собаки на Донбассе: фото извергов
01:13
Савченко и Рубана выпустили из-под ареста: опубликованы видео из суда
00:45
Пожарные с риском для жизни спасли часть собора Парижской Богоматери: есть пострадавший
00:21
Киевлян шокировали жуткими находками на жетонах метро
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украинские бойцы сняли на фото и видео уничтожение российской военной техники на Светлодарской дуге

вторник, 16 апреля 2019, 06:57

Бойцы полка "Азов" на днях уничтожили на Светлодарской дуге в районе населенного пункта Доломитное БМП-1 российско-оккупационных войск.

Об этом сообщается на сайте "Азова".

После выявления разведкой военной техники врага было принято решение ее уничтожить, чтобы прекратить постоянные обстрелы позиций украинских войск и гражданских объектов.

Как сообщал "Апостроф", 15 апреля офицер ВСУ Анатолий Штефан обнародовал видео воздушного удара по боевикам в ответ на развернутую противником атаку боевых дронов.

Ранее волонтер Юрий Мысягин опубликовал видео уничтожения наблюдательного пункта боевиков ЛНР. Удар был нанесен 46-м батальоном "Донбасс-Украина" из нового украинского комплекса "Фагот" в ответ на гибель военных Яны Червоной и Александра Милютина.

Фотовзгляд

Все галереи
Дебаты Порошенко без Зеленского: фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Сможет ли Зеленский прекратить войну на Донбассе: три главных сценария

От 3 до 10 лет: три главных варианта фальсификаций на выборах-2019 и наказания за них

У Путина есть крайне опасный план на выборах в Украине - генерал

НАТО воевать не будет: возвращение Крыма грозит ядерной войной

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: