Украинские бойцы сняли на фото и видео уничтожение российской военной техники на Светлодарской дуге

Бойцы полка "Азов" на днях уничтожили на Светлодарской дуге в районе населенного пункта Доломитное БМП-1 российско-оккупационных войск.

Об этом сообщается на сайте "Азова".

После выявления разведкой военной техники врага было принято решение ее уничтожить, чтобы прекратить постоянные обстрелы позиций украинских войск и гражданских объектов.

Как сообщал "Апостроф", 15 апреля офицер ВСУ Анатолий Штефан обнародовал видео воздушного удара по боевикам в ответ на развернутую противником атаку боевых дронов.

Ранее волонтер Юрий Мысягин опубликовал видео уничтожения наблюдательного пункта боевиков ЛНР. Удар был нанесен 46-м батальоном "Донбасс-Украина" из нового украинского комплекса "Фагот" в ответ на гибель военных Яны Червоной и Александра Милютина.