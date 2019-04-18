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Антициклон придет - тепло принесет: свежий прогноз на неделю

четверг, 18 апреля 2019, 13:53
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С 22 апреля воздух по всей территории Украины начнет прогреваться, что связано с приходом антициклона с сухой солнечной погодой.

Об этом заявила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, на Вербное воскресенье будет ветрено.

"Температура воздуха постепенно будет повышаться, в течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах +11+16 градусов", - отметила Диденко.

21 апреля теплее всего будет на западе страны, где ожидается +15... +19 градусов. При этом ночью в Украине будет холодно, ожидается +3... +7 градусов, а на Западе и вовсе возможны заморозки. Также в западных и северных областях синоптики прогнозируют осадки.

"Осадки будут чередоваться с прояснениями и уже 23 апреля прекратятся. Уступят место антициклону с сухой солнечной погодой. Воздух с понедельника в Украине начнет прогреваться", - добавила она.

В Киеве конец недели будет холодным. Ночью тут ожидается от +2 до +5 градусов, днем воздух прогреется до +14 градусов.

"В начале следующей недели в Киеве начнется потепление. Максимальная температура воздуха постепенно повысится от +16 градусов до +20... +22 градусов. Ночью станет теплее, около +6... +11 градусов", - резюмировала она.

Ранее "Апостроф" сообщал, что к концу апреля в Украине ожидается теплая погода, однако уже в мае возможны новые заморозки.

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