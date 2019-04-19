Cнова мороз и дождь: синоптики рассказали, кому не повезет с погодой

В пятницу, 19 апреля, погода в Украине будет теплой, однако центральным и южным областям настроение подпортит небольшой дождь, а восточным - ночные заморозки.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Так, дожди придут в Черниговскую, Киевскую, Черкасскую, Винницкую, Кировоградскую, Николаевскую и Одесскую области.

Ночью температура во восточных областях Украины снова уйдет в минус: ожидается от -1 до -4 градусов. В остальных областях ночная температура будет держаться плюсовых значений - +3 +6 градусов.

Теплее всего 19 апреля будет в Закарпатской области: там ожидается до +19 градусов. На западе воздух прогреется до +12 +16 градусов. В центре, на севере и юге - +12 +14 градусов, в Одесской области – до +15.

Прохладнее будет на востоке – +10 +12 градусов.

В Киеве 19 апреля ночью +4 +6 градусов, а днем – до +14. Дождь по прогнозам синоптиков, будет идти и ночью и днем. Также днем прогнозируется северно-восточный ветер со скоростью 7-12 метров за секунду.

Как сообщал "Апостроф", синоптики рассказали, какой будет погода на Пасху, 28 апреля.