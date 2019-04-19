Лукашенко заявил о досрочных выборах в парламент и назвал дату

Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился провести досрочные парламентские выборы в стране, которые изначально было запланированы на 2020 год.

По решению главы государства, досрочные выборы пройдут в 2019 году, сообщает "БЕЛТА".

"Президентские выборы пройдут в строгом соответствии с законом в установленные Конституцией сроки. Избирательная кампания должна, как и всегда, пройти спокойно и организованно. В этом году состоятся выборы в Палату представителей и Совет Республики. Они станут экзаменом не только для кандидатов в депутаты и всей вертикали власти, но и для каждого избирателя", - заявил он.

По словам Лукашенко, сейчас он не может назвать точную дату. При этом он уточнил, что выборы могут пройти "в районе 7 ноября",

Напомним, что выборы президента Беларуси пройдут в 2020 году.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Лукашенко может провести досрочные президентские выборы, чтобы не позволить русским агентам на них влиять.