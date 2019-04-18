Донбасс в огне: появилось видео ликвидации боевика украинским снайпером

Снайпер полка "Азов" после поджога украинскими военными позиции врага ликвидировал на Донбассе одного из боевиков.

Видео опубликовано на сайте "Азова".

"Хорошо оса ужалила", "Это какой то геноцид пожарников-тимуровцев. Теперь будет что вечером на секельТВ обсудить про хвашистов", - пишут комментаторы.

Ранее бойцы "Азова" уничтожили на Светлодарской дуге БМП-1 российско-оккупационных войск.

Как сообщал "Апостроф", появилось видео, как украинские военные нанесли смертельный удар по позициям пророссийских боевиков на востоке Украины, откуда наемники регулярно совершали обстрелы бойцов ВСУ. В результате удара были ликвидированы трое боевиков, еще трое получили ранения. Также был полностью уничтожен блиндаж и повреждена одна единица военной техники наемников.