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Донбасс в огне: появилось видео ликвидации боевика украинским снайпером

четверг, 18 апреля 2019, 14:34
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Снайпер полка "Азов" после поджога украинскими военными позиции врага ликвидировал на Донбассе одного из боевиков.

Видео опубликовано на сайте "Азова".

"Хорошо оса ужалила", "Это какой то геноцид пожарников-тимуровцев. Теперь будет что вечером на секельТВ обсудить про хвашистов", - пишут комментаторы.

Ранее бойцы "Азова" уничтожили на Светлодарской дуге БМП-1 российско-оккупационных войск.

Как сообщал "Апостроф", появилось видео, как украинские военные нанесли смертельный удар по позициям пророссийских боевиков на востоке Украины, откуда наемники регулярно совершали обстрелы бойцов ВСУ. В результате удара были ликвидированы трое боевиков, еще трое получили ранения. Также был полностью уничтожен блиндаж и повреждена одна единица военной техники наемников.

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