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Синоптик рассказала о сюрпризах погоды в ближайшую неделю

пятница, 19 апреля 2019, 08:48
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Погода в Украине в ближайшую неделю будет непостоянной - 19-21 апреля ожидается местами сильный и порывистый ветер, а температура будет колебаться от +11 до +16 градусов и постепенно повышаться.

Об этом с своем блоге на opinionua.com написала синоптик Наталья Диденко.

21 апреля самой теплой будет погода на западе Украины (от +15 до +19 градусов). Ночи останутся холодными (от +3 до +7) градусов, возможны заморозки (0-3 градуса).

Сильные дожди 19 и 20 апреля маловероятны, а вот 21 и 22 апреля они периодически будут идти на западе и севере страны.

Осадки прекратятся 23 апреля. На смену им придет сухая солнечная погода.

22-24 апреля максимальная температура воздуха во многих областях сначала составит от +12 до +17 градусов, а потом от +15 до +23 градусов. Ночи тоже потеплеют (+ 6 +12 градусов).

В Киеве конец недели будет холодным. Днем температура не поднимется выше 14 градусов. 21 и 22 апреля местами пройдет слабый дождь. На следующей неделе в столице начнется потепление, температура постепенно вырастет до +22 градусов днем и +11 ночью.

Как сообщал "Апостроф", к концу апреля в Украине ожидается теплая погода, однако уже в мае возможны новые заморозки.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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