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Соперник российского "Тигра": появились фото китайского автомонстра

пятница, 19 апреля 2019, 14:30
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На выставке в Китае показали камуфляжного "монстра" Dongfeng Mengshi CSK131, который эксперты называют главным конкурентом российского "Тигра".

По данным местной прессы, CSK131 представляет собой модернизацию армейского вездехода Dongfeng EQ2050, который являлся копией легендарного американского HMMWV.

Новинка китайского автопрома выглядит весьма оригинально, а ее оснащение действительно внушительно.

CSK131 оборудован полноприводной трансмиссией с тремя блокировками дифференциалов. Автомобиль имеет независимую подвеску и систему централизованной подкачки шин, а также в нем установлен двигатель объемом 6,5 л мощностью 200 л.с.

Ранее "Апостроф" сообщал, что российские военные утопили распиаренный танк "Армата", который ранее активно высмеивали в сети.

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