RU   UA  

пятница, 19 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.75
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

19 апреля

06:52
Украина стремительно вымирает: инфографика и свежие данные о количестве населения
06:30
Гороскоп на 19 апреля: напряженный день у Дев и неожиданные новости у Козерогов
06:29
Известный журналист озвучил главный вопрос к Зеленскому и Порошенко
05:37
Американские ученые частично оживили мозг мертвого животного
04:28
Cнова мороз и дождь: синоптики рассказали, кому не повезет с погодой
03:30
В "бригаде 200" на Донбассе появился боевик "Петрович": фото
02:37
NASA рассказало о важной "вселенской" находке в созвездии Лебедя: видео
01:18
Нужен лишь час: озвучен опасный прогноз по нападению России на Украину
00:35
Челси - Славия - 4-3: видеообзор
00:28
"Герою парковки" в Киеве "вручили" вонючую награду: фото
00:11
Определились все полуфиналисты Лиги Европы

18 апреля

23:58
Появилась первая реакция Коломойского на решение суда по ПриватБанку
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украина стремительно вымирает: инфографика и свежие данные о количестве населения

пятница, 19 апреля 2019, 06:52
переглянути новину українською

По оценке на 1 марта 2019 года численность населения в Украине составила 42 миллиона 101 тысячу 650 человек.

Об этом говорится в обновленных данных Государственной службы статистики Украины.

По данным ведомства, за январь-февраль 2019 года численность населения уменьшилась на 51 тысячу 600 человек.

Отмечается, что по-прежнему в стране остается существенным превышение количества умерших над количеством живорожденных: на 100 умерших – 47 живорожденных.

Интересно, что по состоянию на 1 марта 2018 года численность населения в Украине составляла 42 миллиона 346 тысяч 263 человека.

Ранее "Апостроф" сообщал о важности переписи населения для управления государством, об оттоке украинцев за границу, переселенцах из Крыма и Донбасса и перспективах демографического кризиса.

Фотовзгляд

Все галереи
Дебаты Порошенко без Зеленского: фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Захват Киева - это стратегически очень выгодная цель для Путина, - генерал

Огонь на колесах: новые факты об украинском ракетном комплексе "Нептун"

В радиусе 500 метров ощущался кошмарный жар: очевидец о пожаре в Нотр-Дам-де-Пари

Будет ли тепло: синоптики дали прогноз на неделю

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: