Украина стремительно вымирает: инфографика и свежие данные о количестве населения

По оценке на 1 марта 2019 года численность населения в Украине составила 42 миллиона 101 тысячу 650 человек.

Об этом говорится в обновленных данных Государственной службы статистики Украины.

По данным ведомства, за январь-февраль 2019 года численность населения уменьшилась на 51 тысячу 600 человек.

Отмечается, что по-прежнему в стране остается существенным превышение количества умерших над количеством живорожденных: на 100 умерших – 47 живорожденных.

Интересно, что по состоянию на 1 марта 2018 года численность населения в Украине составляла 42 миллиона 346 тысяч 263 человека.

Ранее "Апостроф" сообщал о важности переписи населения для управления государством, об оттоке украинцев за границу, переселенцах из Крыма и Донбасса и перспективах демографического кризиса.