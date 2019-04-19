Украина стремительно вымирает: инфографика и свежие данные о количестве населения

По оценке на 1 марта 2019 года численность населения в Украине составила 42 миллиона 101 тысячу 650 человек.
Об этом говорится в обновленных данных Государственной службы статистики Украины.
По данным ведомства, за январь-февраль 2019 года численность населения уменьшилась на 51 тысячу 600 человек.
Отмечается, что по-прежнему в стране остается существенным превышение количества умерших над количеством живорожденных: на 100 умерших – 47 живорожденных.
Интересно, что по состоянию на 1 марта 2018 года численность населения в Украине составляла 42 миллиона 346 тысяч 263 человека.
Ранее "Апостроф" сообщал о важности переписи населения для управления государством, об оттоке украинцев за границу, переселенцах из Крыма и Донбасса и перспективах демографического кризиса.