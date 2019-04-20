Настоящие герои: в сети показали мощные фото украинских пехотинцев

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым установил дату празднования Дня пехоты в Украине.

Соответствующий документ опубликован на сайте президента 19 апреля.

Так, указом №152/2019 постановляется ежегодно 6 мая отмечать День пехоты "с целью чествования мужества и героизма воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины".

В связи с подписанием этого указа на своей странице в Facebook советник министра обороны Юрий Бирюков в субботу, 20 апреля, опубликовал яркие фото украинских пехотинцев.

В сети тут же стали комментировать введение новой даты в календаре Украины.

"Пехота бывает четырех видов: Настоящая Морская, Крылатая и Войска ТРО. День ДШВ и Морской пехоты уже бели, Появился день Пехоты (настоящей). Осталось создать День войск ТРО)))", "Слава ЦАРИЦЕ ПОЛЕЙ!!!!", "Пехота, с точки зрения флотского офицера, всегда была, хм, несколько своеобразна. Но это чертовски безбашенные парни во всем, мои поздравления с обретением своего праздника!" – пишут пользователи.

Как сообщал "Апостроф", ранее бойцы ВСУ в стихах поздравили украинцев с Рождеством.