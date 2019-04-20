RU   UA  

суббота, 20 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

20 апреля

12:00
Авто приземлилось на "спину": появились фото и новое видео ДТП с ребенком в Киеве
11:30
Волонтеры показали видео, как ВСУ "сжигают" позицию боевиков под Донецком
11:28
Лихач устроил жесткое ДТП на перекрестке в Киеве: видео момента аварии
11:02
Украинские военные на Донбассе получат новое мощное оружие: фото и видео
10:55
Известный украинский боксер вернется в ринг спустя полтора года
10:35
Где смотреть онлайн Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур: расписание трансляций
10:29
Молодая жена Венсана Касселя родила первенца
10:28
Восход розовой Луны: в сети делятся красочными фото и видео необычного явления
10:16
Много людей погибло в ДТП с пассажирским автобусом в Казахстане: страшные фото
09:59
Оккупанты в спешке достраивают Керченский мост: свежие фото и видео
09:49
Золота Дзиґа-2019: названы победители украинского "Оскара"
09:32
Под Черкассами убили женщину-таксиста, бежавшую от боевиков ДНР: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Восход розовой Луны: в сети делятся красочными фото и видео необычного явления

суббота, 20 апреля 2019, 10:28
переглянути новину українською

В пятницу, 19 апреля, жители Земли могли наблюдать за непривычной полной Луной, которую называют "розовой".

Фото необычного природного явления публикуют пользователи в социальных сетях.

Свое название "розовая Луна" получила не из-за окраски, хотя на некоторых снимках спутник Земли действительно имеет розовый оттенок.

На самом деле розовой Луну называют из-за того, что она всходит в апреле. Такое название полной Луне дали американские племена в честь появления в апреле первых полевых диких цветов, в частности, диких флоксов. В США такие цветы часто называют "розовыми мхом".

Наиболее ярким полный месяц был в 14:12 по киевскому времени. В течение ближайших трех дней Луна будет размещена очень близко к Земле, поэтому она будет казаться немного больше, чем обычно.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на 21 марта жители Украины могли наблюдать так называемое "суперлуние", которое традиционно называют "червячным".

Фотовзгляд

Все галереи
Яркие фото с дебатов на НСК "Олимпийский"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Почему Украина позволяет иностранцам бить ее матерей и воровать ее детей

Захват Киева - это стратегически очень выгодная цель для Путина, - генерал

Огонь на колесах: новые факты об украинском ракетном комплексе "Нептун"

В радиусе 500 метров ощущался кошмарный жар: очевидец о пожаре в Нотр-Дам-де-Пари

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: