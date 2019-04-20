Восход розовой Луны: в сети делятся красочными фото и видео необычного явления

В пятницу, 19 апреля, жители Земли могли наблюдать за непривычной полной Луной, которую называют "розовой".

Фото необычного природного явления публикуют пользователи в социальных сетях.

Свое название "розовая Луна" получила не из-за окраски, хотя на некоторых снимках спутник Земли действительно имеет розовый оттенок.

На самом деле розовой Луну называют из-за того, что она всходит в апреле. Такое название полной Луне дали американские племена в честь появления в апреле первых полевых диких цветов, в частности, диких флоксов. В США такие цветы часто называют "розовыми мхом".

Наиболее ярким полный месяц был в 14:12 по киевскому времени. В течение ближайших трех дней Луна будет размещена очень близко к Земле, поэтому она будет казаться немного больше, чем обычно.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на 21 марта жители Украины могли наблюдать так называемое "суперлуние", которое традиционно называют "червячным".