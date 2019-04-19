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Апрельское полнолуние 2019: в сети делятся завораживающими фото

пятница, 19 апреля 2019, 13:46
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Фото: соцсети

Пятница, 19 апреля, знаменательна не только предвыборными дебатами в Украине, но и очередным полнолунием.

В сети уже публикуют фото необычного явления.

Отметим, что полнолуние 19 апреля ознаменует переход с 14 на 15 лунные сутки. Луна в это время будет находиться в зодиакальном знаке Весы, который благотворно влияет на внутреннюю гармонию и способствует расслаблению и настрою на позитив.

При этом, пребывая в знаке Весов, Луна настраивает на умиротворение и гармонию. Несмотря на то, что полнолуние считается опасной фазой, в этот раз оно будет способствовать снижению уровня конфликтности между людьми, поиску компромиссов и взаимопонимания.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились впечатляющие фото суперлуния, которое случилось в марте.

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