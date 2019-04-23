Синоптик рассказала о приходе неожиданной жары в Украине

В Украину пришла теплая погода, а заморозки отступили.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

В среду, 24 апреля, в Украине буде сухо, тепло и солнечно - 15-22 градусов за Цельсием.

Однако, по предварительным прогнозам, в ночь на воскресенье, 28 апреля, дожди и местами грозы пройдут в западных областях Украины. Днем синоптик прогнозирует местами дожди и облачность - в Житомирской, Винницкой и Киевской областях.

В западных регионах днем 28 апреля похолодает на 3-6 градусов. На остальной территории Украины в воскресенье еще побудет теплая погода.

"Этот прогноз - предварительный, возможны уточнения", - отметила синоптик.

Как сообщал "Апостроф", на Пасху в Украине ожидается теплая погода, в некоторых областях синоптики прогнозируют осадки.