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Синоптик рассказала о приходе неожиданной жары в Украине

вторник, 23 апреля 2019, 12:58
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В Украину пришла теплая погода, а заморозки отступили.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

В среду, 24 апреля, в Украине буде сухо, тепло и солнечно - 15-22 градусов за Цельсием.

Однако, по предварительным прогнозам, в ночь на воскресенье, 28 апреля, дожди и местами грозы пройдут в западных областях Украины. Днем синоптик прогнозирует местами дожди и облачность - в Житомирской, Винницкой и Киевской областях.

В западных регионах днем 28 апреля похолодает на 3-6 градусов. На остальной территории Украины в воскресенье еще побудет теплая погода.

"Этот прогноз - предварительный, возможны уточнения", - отметила синоптик.

Как сообщал "Апостроф", на Пасху в Украине ожидается теплая погода, в некоторых областях синоптики прогнозируют осадки.

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