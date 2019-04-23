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Смерть в Крыму: в сети бьют тревогу из-за катастрофы с медициной, публикуя мрачные фото

вторник, 23 апреля 2019, 00:29
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В оккупированном Крыму появилась очередная проблема, на этот раз связанная с нехваткой лекарственных препаратов.

В социальных сетях пользователи оккупированного полуострова подозревают, что все происходящее неспроста.

В частности, на отсутствие лекарств жалуются жители Судака, Симферополя и других городов оккупированного Крыма.

О проблемах в сфере медицины заявил и так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов.

"К сожалению, в последнее время поступило большое количество сообщений от граждан о нехватке лекарственных препаратов для некоторых льготных категорий граждан. Такая ситуация сложилась из-за несвоевременного распределения средств на счета и ограничений, накладываемых 44-ФЗ... На текущий момент проводится служебное расследование с целью выявления всех обстоятельств", - написал он в социальной сети.

Ранее "Апостроф" сообщал, что оккупанты в Крыму высказались о результатах выборов в Украине.

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