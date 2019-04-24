Боевики устроили массовые "зачистки" в ДНР

Вынужденные переселенцы с оккупированных территорий Донбасса не могут вернуться на родину и проведать своих родственников, так как боятся оказаться в плену у боевиков.

Как сообщил один из переселенцев, недавно его знакомого сепаратисты "бросили в подвал".

"Уже давно таких новостей не было – знакомого "на подвал" кинули. Поехал проведать маму в Донецк, но получил на плечи что-то типа содействия террористическим организациям. А потом спрашивают: "А чего ты в Донецк не ездишь?" - рассказал он.

Кроме того, по информации местных жителей, в подвале боевиков оказались главы железной дороги и "полиции" Дебальцево. При этом местные "СМИ" пишут, что "чиновников" задержали во время специальной операции, а самих подозреваемых здесь назвали "украинскими диверсантами".

Ранее "Апостроф" сообщал, что в так называемой "Народной милиции ДНР" сообщили о взятии в плен украинского военнослужащего на мариупольском направлении в районе Широкино.