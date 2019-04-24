Погода на Пасху: синоптик озвучила уточненный прогноз

На Пасху, 28 апреля, в Украине ожидается теплая погода с дождями и грозами в западных областях.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, дожди и грозы на западе страны начнутся еще в ночь на воскресенье, 28 апреля.
Днем на западе продолжится дождливая погода, которая затронет также еще три области. По словам Диденко, не повезет Житомирской, Винницкой и Киевской областям.
Кроме дождей на западе также на 3-6 градусов понизится температура, в то время как на остальной части страны все еще будет жарко.
При этом Диденко отмечает, что этот прогноз является предварительным и ближе к 27-28 апреля возможны уточнения.
Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики рассказали о погодных сюрпризы на майские праздники.