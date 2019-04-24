Появилось видео испытания украинскими военными новой противотанковой системы

Осенью 2018 года в Украине прошли испытания вертолета типа Ми-8МСБ-в во время стрельб управляемой ракетой Р-2В противотанкового ракетного комплекса "Барьер-в", произведенного отечественным КБ "Луч".

Видео испытания опубликовала пресс-служба Госконцерна "Укроборонпром".

Вертолет оборудован оптико-электронным модулем для обнаружения цели и наведения ракеты (ПМ-ЛКТ). Модуль обеспечивает поиск, обнаружение, распознавание наземных целей, среди которых может быть танк, бронемашина и другие. Также модуль предназначен для наведения на эти цели высокоточных ракет.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинские вертолетчики-миротворцы из миссии ООН в Демократической Республике Конго осуществили посадку на кратер действующего вулкана.