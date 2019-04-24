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Украинский суд вынес вердикт по пойманному ВСУ боевику из батальона Прилепина

среда, 24 апреля 2019, 09:24
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Бывший сотрудник Министерства внутренних дел Украины Юрий Пшеничный, воевавший на стороне боевиков "ДНР" на Донбассе, приговорен к восьми годам лишения свободы.

Приговор боевику вынес Славянский городской суд Донецкой области 27 марта 2019 года.

Злоумышленника осудили по ст. 258 ч. 3 (создание террористической группы или организации). Максимальный срок наказания по данной статье - 15 лет.

Пшеничный - уроженец Горловки. В рядах боевиков против Вооруженных сил Украины он воевал с 2016 года.

Информация о Пшеничном представлена на сайте "Миротворец". Там указано, что стороннику боевиков 36 лет.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинские военные взяли в плен боевика ЛНР при попытке пробраться в тыл сил ООС.

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