Водка кончилась - берите паспорта: соцсети нашли тайный смысл в указе Путина для Донбасса

В сети активно обсуждают указ президента России Владимира Путина об упрощенном порядке выдачи паспортов РФ для жителей оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

Резонансный документ 25 апреля обсудят на заседании Совета безопасности ООН.

По мнению пользователей социальных сетей, люди, принявшие гражданство РФ, должны быть лишены украинского гражданства. Юзеры уверенны, что такой шаг со стороны российского президента направлен исключительно на обострение ситуации между двумя государствами.

Как сообщал "Апостроф", президент России Владимир Путин высказался о своем законе, согласно которому жители оккупированных частей Донецкой и Луганской областей имеют право на получение в упрощенном порядке паспортов РФ.