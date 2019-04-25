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Какие штрафы за нарушение языкового закона ввела Рада: подробности

четверг, 25 апреля 2019, 13:52
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Закон об украинском языке, который 25 апреля приняла Верховная Рада, предусматривает многочисленные штрафы для его нарушителей.

Если нормы использования украинского языка были нарушены в сферах публичного общения, то должностным лицам выпишут штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 - 5100 гривен).

Если закон нарушили на телевидении - штраф для должностных лиц от 500 до 600 необлагаемых минимумов (8500 - 10200 гривен).

Есть наказание и для печатных СМИ - от 400 до 500 минимумов (6800 - 8500 гривен).

В законе также предусмотрен штраф за публичное унижение или неуважение государственного языка - до 850 гривен. Также за такие действия можно получить арест на срок до шести месяцев или лишиться свободы на срок до трех лет.

Ранее "Апостроф" сообщал, как Рада голосовала за закон об украинском языке.

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