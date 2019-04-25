Опубликовано видео уничтожения на Донбассе БМП оккупантов

Украинские силовики продолжают борьбу за освобождение Донбасса от пророссийских наемников. Так, в сети показали очередное видео с ликвидацией военной техники боевиков.

Соответствующие кадры опубликовал в YouTube офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"Недавно воины операции Объединенных сил сделали меткий "страйк" в БМП российско - оккупационных войск. Верьте в воинов! Верьте в Вооруженные силы Украины! Все будет! Украина и победа за нами!" - говорится в подписи к публикации.

Также сообщалось, что на Донбассе, в районе Светлодарской дуги, украинские военнослужащие уничтожили блиндаж боевиков.

Как сообщал "Апостроф", офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" опубликовал новое видео воздушного удара по позициям подконтрольных России боевиков на Донбассе.