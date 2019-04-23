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Появилось яркое видео уничтожения бойцами ВСУ вражеских позиций на Донбассе

вторник, 23 апреля 2019, 17:59
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В сети появилось впечатляющее видео удара украинских военнослужащих по позициям боевиков на Донбассе.

Соответствующее видео опубликовал в Facebook офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"Война не останавливается ни на минуту ... Воины осы адекватно отвечают на каждый обстрел со стороны российско - оккупационных войск 1 и 2 армейских корпусов вс рф. Два точных выстрела, минус две враждебные пулеметные точки. Спасенные жизни наших воинов", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" опубликовал новое видео воздушного удара по позициям подконтрольных России боевиков на Донбассе.

Также сообщалось, что на Донбассе, в районе Светлодарской дуги, украинские военнослужащие уничтожили блиндаж боевиков.

Ранее офицер ВСУ показал крупным планом видео удара по боевикам под Авдеевкой.

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