"Русский мир" вас бросит: в сети напомнили о судьбе "дятла" с Донбасса, получившего паспорт РФ

В интернете напомнили историю, как когда-то житель оккупированной территории Донбасса Игорь Кнышов добровольно отказался от украинского гражданства, но позже пожаловался на отсутствие пенсии.

Об этом сообщает журналист Денис Казанский на своей странице в Twitter.

"Тем, кто радуется сейчас в ОРДЛО, что получит российский паспорт и российскую пенсию, передает привет пенсионер Игорь Кнышов из Красного Луча. Он получил российский паспорт 3 года назад и отказался от украинского. Пенсию в РФ не дали, так как нет российской прописки", - написал он.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому жители оккупированных частей Донецкой и Луганской областей имеют право на получение в упрощенном порядке паспортов РФ.

Как сообщал "Апостроф", Российская Федерация и президент Владимир Путин упрощением выдачи паспортов гражданам Украины на оккупированных территориях преследуют ряд собственных целей.