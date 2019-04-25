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Украинцев зовут под Раду из-за голосования по закону о языке: видео

четверг, 25 апреля 2019, 08:23
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25 апреля Верховная Рада будет рассматривать нашумевший законопроект №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в связи с чем активисты призывают граждан прийти под здание парламента в день голосования.

"Собираемся под Верховную Раду на 9:00 и не расходимся, пока депутаты не примут закон. Будет много хороших людей. Будет живая музыка от Тараса Компаниченко, Гали Тельнюк, Леси Тельнюк, Сергея Фоменко, Сергея Василюка и других замечательных украинских музыкантов", – говорится в приглашении, опубликованном активистами в Facebook.

Сторонники принятия закона считают, что он не нарушает прав украинцев, так как направлен исключительно на развитие и защиту государственного языка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в "Народном фронте" пояснили важность принятия закона о государственном языке.

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