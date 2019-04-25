RU   UA   EN  

четверг, 25 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

25 апреля

13:13
Эксперты не смогли отыскать, куда ушли миллиарды гривен экологического налога - нардеп
13:05
В юбке за 20 тысяч гривен: Катя Осадчая покорила шикарным образом
12:57
​В Moody's сделали жесткое заявление по суду о ПриватБанке
12:55
В Киеве поймали банду оборотней в погонах: фото
12:30
Журналист рассказал о признаках злоупотребления служебным положением нардепа Грановского
12:15
В сети появились новые кадры из третьей серии финального сезона "Игры престолов"
12:11
Как Рада голосовала за закон об украинском языке: кто был против
12:05
Посадил на свисток: президент "Динамо" громко раскритиковал судью матча с "Шахтером"
12:03
Голосование за языковый закон: "Оппозиционный блок" призвал наложить мораторий
11:57
Яценюк пояснил важность принятия языкового закона
11:55
Языковой закон поднял бурю в соцсетях: что пишут
11:48
​Скольких украинцев оставят без субсидий на коммуналку: названа цифра
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве поймали банду оборотней в погонах: фото

четверг, 25 апреля 2019, 12:55
переглянути новину українською

В Киеве во время масштабной спецоперации задержаны 12 участников преступной группы, в числе которых действующие и бывшие сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, все они причастны к массовому производству и сбыту наркотических веществ, а также к вербовке украинских граждан для изготовления и сбыта наркотиков на территории РФ.

В числе организаторов группы был 23-летний полицейский полка полиции особого назначения ГУНП в городе Киеве и 31-летний житель Киевской области.

Также в составе преступной группы было двое действующих правоохранителей, бывший сотрудник СУ ГУНП в Житомирской области и еще семеро гражданских.

Задержание членов банды произошло 24 апреля 2019 года. Полиция провела более 50 обысков по адресам проживания фигурантов дела. Во время обысков изъято около 5 килограммов наркотиков, более 40 тысяч долларов США, 5 тысяч евро и более 20 тысяч гривен.

Также по месту проживания злоумышленников изъяты предметы, похожие на оружие и боеприпасы.

Задержанным объявлены подозрения за ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение о передаче человека) УК Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Мукачево, Закарпатской области, 13-летняя девочка была госпитализирована после отравления алкоголем и наркотиками.

Фотовзгляд

Все галереи
Первая реакция со штаба Владимира Зеленского

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Перемирие с запахом пороха: к чему приведет коварный указ Путина по Донбассу

Кто стоит за лотерейным рынком в Украине. Часть 1

Ждут пенсий и новых кураторов: как на оккупиро­ванном Донбассе встретили победу Зеленского

Сюрприз на Пасху: синоптики рассказали о погоде на неделю

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: