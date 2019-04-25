В Киеве поймали банду оборотней в погонах: фото

В Киеве во время масштабной спецоперации задержаны 12 участников преступной группы, в числе которых действующие и бывшие сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, все они причастны к массовому производству и сбыту наркотических веществ, а также к вербовке украинских граждан для изготовления и сбыта наркотиков на территории РФ.

В числе организаторов группы был 23-летний полицейский полка полиции особого назначения ГУНП в городе Киеве и 31-летний житель Киевской области.

Также в составе преступной группы было двое действующих правоохранителей, бывший сотрудник СУ ГУНП в Житомирской области и еще семеро гражданских.

Задержание членов банды произошло 24 апреля 2019 года. Полиция провела более 50 обысков по адресам проживания фигурантов дела. Во время обысков изъято около 5 килограммов наркотиков, более 40 тысяч долларов США, 5 тысяч евро и более 20 тысяч гривен.

Также по месту проживания злоумышленников изъяты предметы, похожие на оружие и боеприпасы.

Задержанным объявлены подозрения за ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение о передаче человека) УК Украины.

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