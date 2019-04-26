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Грозы и шквалы: украинцев предупредили об опасности

пятница, 26 апреля 2019, 18:31
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В субботу, 27 апреля, в Украине ожидается штормовое предупреждение, которое ознаменуется грозами и шквалами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"27 апреля в северных, западных, центральных и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. 27 апреля в западных областях грозы, днем местами шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики озвучили прогноз погоды на май в Украине. Так, "африканская жара" накроет страну под конец месяца: столбики термометров поднимутся до +28…+30°С. Дожди будут достаточно интенсивными, но кратковременными.

Также народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет погода в Украине в ближайшие три года. В частности, он уточнил, что в 2021 году весна также будет холодной.

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