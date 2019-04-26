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​Журналисты рассказали о "невидимой" до катастрофы части Чернобыля: видео

пятница, 26 апреля 2019, 11:47
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На территории Чернобыля есть засекреченный участок под названием "Чернобыль 2", где жили военные, которые должны были обслуживать радиолокационную станцию "Дуга", созданную советской властью во времена холодной войны.

Об этом говорится в сюжете "2+2".

"Городок "Чернобыль 2" - это был секретный военный гарнизон, где проживали военнослужащие и их семьи. На картах он никак не значился, иногда писали, что это недействующий пионерлагерь.

На въезде на секретную эту дорогу стоял шлагбаум таблице: "Стой! Проход запрещен! Ведется огонь на поражение", - рассказал гид по Чернобыльской зоне отчуждения Тимур Задорожний.

Основной задачей военных было обслуживание радиолокационной станции "Дуга": 26 тонн металла образует антенный комплекс высотой почти 150 метров. Станция была создана во время холодной войны. На ее сооружение власти СССР потратили более 7 млрд. советских рублей.

Как сообщал "Апостроф", спустя 33 года после аварии на Чернобыльской АЭС в зоне отчуждения создается кластер возобновляемой энергетики. В планах украинских властей, в частности, - строительство объектов ветровой и солнечной энергетики.

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