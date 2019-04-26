​Журналисты рассказали о "невидимой" до катастрофы части Чернобыля: видео

На территории Чернобыля есть засекреченный участок под названием "Чернобыль 2", где жили военные, которые должны были обслуживать радиолокационную станцию "Дуга", созданную советской властью во времена холодной войны.

Об этом говорится в сюжете "2+2".

"Городок "Чернобыль 2" - это был секретный военный гарнизон, где проживали военнослужащие и их семьи. На картах он никак не значился, иногда писали, что это недействующий пионерлагерь.

На въезде на секретную эту дорогу стоял шлагбаум таблице: "Стой! Проход запрещен! Ведется огонь на поражение", - рассказал гид по Чернобыльской зоне отчуждения Тимур Задорожний.

Основной задачей военных было обслуживание радиолокационной станции "Дуга": 26 тонн металла образует антенный комплекс высотой почти 150 метров. Станция была создана во время холодной войны. На ее сооружение власти СССР потратили более 7 млрд. советских рублей.

Как сообщал "Апостроф", спустя 33 года после аварии на Чернобыльской АЭС в зоне отчуждения создается кластер возобновляемой энергетики. В планах украинских властей, в частности, - строительство объектов ветровой и солнечной энергетики.