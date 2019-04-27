Годовщина аварии на ЧАЭС: появились свежие фото стадиона-призрака в Припяти

В пятницу, 26 апреля к 33-ей годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции в сети появились фото стадиона "Авангард" в центре Припяти и где не было проведено ни одного матча с момента его основания.

Фото были опубликованы изданием "Информатор".

Издание рассказывает, что в Припяти в свое время была футбольная команда, основанная в 1970-х под названием "Строитель". Все ее футболисты были работниками атомной станции, однако со временем общий уровень игры команды вырос, желающих посетить матчи стало больше, и команда приняла решение переехать на новый стадион.

К концу 80-х команда "Строитель" начала возводить новую спортивную арену, в самом центре города. Стадион "Авангард" был завершен в 1986 году, он имел большое поле, беговые дорожки, одну зрительскую трибуну под небольшим навесом.

9 мая команда "Строитель" должна была встретиться с командой "Шахтер" из Александрии. 1 же мая была запланирована торжественная церемония открытия и стадиона и парка аттракционов неподалеку.

После взрыва 26 апреля это место оказалось одним из самых зараженных радиацией мест в Припяти. В тот день, когда команда готовилась к игре еще на старой арене, на поле приземлился вертолет, оттуда вышли люди в спецформе. Они сообщили, что матч не состоится - началась эвакуация жителей Припяти и всех окружающих сел. Немного позже на поле устроили метеорологическую станцию, которая контролировала радиационный фон в городе.

Сейчас на поле "Авангарда" растут деревья и кусты, а трибуны выглядят будто декорации к фильму о конце света.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что Министерство экологии и природных ресурсов потратит 32,8 миллиона грн на строительство новой солнечной электростанции в Чернобыльской зоне