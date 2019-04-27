В Беларуси создали "убийцу зомби" на колесах: опубликованы фото и видео

В Беларуси обычный автолюбитель модернизировал свой автомобиль ГАЗ-24, превратив его в монструозный транспорт для выживания в условиях постапокалипсиса после ядерной войны.

Видео с презентацией модернизированного авто было выложено в YouTube, также о нем написали многие местные информационные издания.

На видео заметно, что автомобиль был усилен за счет брони на корпусе, пушек и пулеметов. Также владелец авто сообщил, что ему пришлось менять заднюю ось авто, чтобы сбалансировать нагрузку из-за увеличения общего веса.

Механика от стандартной "Волги", по словам автолюбителя, была сохранена, как и 2,4-литровый четырехцилиндровый двигатель с четырехступенчатой механической коробкой передач и "родными" тормозами.

"Если Безумный Макс был белорусом и зомби-апокалипсис приближался к минским воротам, он, вероятно, водил бы машину, которую вы видите на фотографиях", - шутят журналисты.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились фото военных автомобилей российской армии с расценками. Как позже стало известно, это была акция, устроенная предприятием "Росрезервы.РФ" по продаже списанной техники.